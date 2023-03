Harry e Meghan confirmam convite para coroação de Charles 3º, mas ainda estudam presença

(foto: PA Media)

O príncipe Harry e sua mulher, Meghan Markle, serão convidados para a coroação do rei Charles 3º, segundo o próprio casal.

Eles dizem ter recebido um e-mail sobre a coroação — que será realizada em Londres no dia 6 de maio — mas não confirmaram se pretendem comparecer ao evento.

Acredita-se que alguns convidados estejam recebendo avisos para deixarem suas agendas livres nesta data, antes da distribuição dos convites oficiais.

O Palácio de Buckingham não se pronunciou sobre o assunto.

Houve especulações sobre se o casal residente nos Estados Unidos seria convidado e se eles compareceriam à coroação do rei Charles e de Camilla, a rainha consorte.

Em uma nota feita por Harry e Meghan, eles disseram que foram contatados sobre a coroação.

"Posso confirmar que o duque recebeu recentemente correspondência por e-mail do escritório de Sua Majestade sobre a coroação", disse um porta-voz do casal.

"Uma decisão imediata sobre a presença do duque e da duquesa não será divulgada por nós neste momento."

A Abadia de Westminster, onde ocorrerá a coroação, tem capacidade para cerca de 2,2 mil convidados. É aguardada a presença de várias figuras públicas e políticos, assim como da família e amigos do rei.

Desde que Harry publicou seu livro de memórias, no começo do ano, as relações com a família real andam tensas.

No livro, Harry relata uma briga com seu irmão, o príncipe William, que — como príncipe de Gales e herdeiro direto de Charles — deve ter um papel importante na cerimônia de coroação.

Em uma entrevista recente, o príncipe Harry se recusou a dizer se compareceria à coroação de seu pai, dizendo: "A porta está sempre aberta. A iniciativa cabe a eles".

Caso ele compareça, não se sabe qual função ele desempenharia na coroação, já que ele não cumpre mais tarefas oficiais na família real britânica.

Durante o Jubileu da Rainha, no ano passado, o príncipe Harry e Meghan não fizeram parte das aparições na sacada do Palácio de Buckingham. Essas aparições tradicionais para as multidões também farão parte das celebrações da coroação.

Em uma entrevista no sábado (4/3), o príncipe Harry disse que sempre "se sentiu um pouco diferente" dos outros membros de sua família — e que sua falecida mãe, Diana, também se sentia assim.

Na semana passada foi divulgado que o príncipe Harry e Meghan foram convidados a desocupar Frogmore Cottage, a base do casal no Reino Unido em Windsor.