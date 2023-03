Harry e Meghan são 'solicitados a desocupar' propriedade real na Inglaterra

A Frogmore Cottage foi reformada por Harry e Meghan a um custo estimado de £ 2,4 milhões entre 2018 e 2019 (foto: Getty Images)

O duque e a duquesa de Sussex, o príncipe Harry e Meghan, foram "solicitados a desocupar" a residência de Frogmore Cottage, segundo confirmou o porta-voz do casal.

Anteriormente, houve relatos de que a casa, no terreno do Castelo de Windsor, foi oferecida ao duque de York, o príncipe Andrew.

Um porta-voz de Harry e de Meghan disse: "Podemos confirmar que o duque e a duquesa de Sussex foram solicitados a desocupar sua residência em Frogmore Cottage".

O Palácio de Buckingham, sede e principal residência da família real, não comentou a situação.

Depois de deixarem a vida como membros da realeza em 2020, o duque e a duquesa passaram a morar na Califórnia, EUA, com seus dois filhos, Archie e Lilibet.

Frogmore Cottage, uma propriedade de 10 quartos, foi um presente para o casal dado pela falecida rainha.

O príncipe Harry e Meghan reformaram a propriedade, pertencente à Crown Estate — um conjunto de terrenos e propriedades imobiliárias no Reino Unido que pertencem ao monarca britânico — a um custo estimado de £ 2,4 milhões entre 2018 e 2019.

Os gastos foram inicialmente cobertos pelos contribuintes por meio do Sovereign Grant ("Subsídio Soberano", em tradução livre) e depois foram reembolsados integralmente pelo casal.

Eles teriam sido instruídos a deixar a propriedade pelo Palácio de Buckingham em janeiro, dias depois que Harry publicou seu livro explosivo de memórias, Spare — o qual se tornou o livro de não ficção mais vendido no Reino Unido desde que há registros (1998).

A publicação traz acusações de que o príncipe Harry foi atacado fisicamente por seu irmão, o príncipe de Gales, William. Ele também escreveu que ele e o irmão imploraram para que o pai não se casasse com Camilla, agora rainha consorte.

O príncipe Andrew, o segundo filho da falecida rainha, mora no vizinho Royal Lodge, de 31 quartos, em Windsor Great Park.

Ele deixou as funções reais em 2019, após uma polêmica entrevista no programa da BBC Newsnight sobre alegações de que ele havia agredido sexualmente Virginia Giuffre. Ele negou repetidamente as acusações.

Em fevereiro de 2022, o duque de York pagou uma quantia não revelada para resolver o processo de agressão sexual que Giuffre moveu contra ele nos Estados Unidos.

Relatos nas últimas semanas, não confirmados pela BBC, sugeriram que o rei cortaria a doação anual de Andrew, o que poderia deixá-lo incapaz de arcar com o funcionamento de sua casa.





O duque e a duquesa de Sussex são os últimos de uma longa lista de figuras de destaque que viveram em Frogmore Cottage (foto: Reuters)

A casa de Frogmore Cottage tem uma longa e importante história. A rainha Charlotte, esposa do rei George 3º, mandou construí-la em 1792 como um lugar para ela e suas filhas se refugiarem da corte.

Na época, era comum entre os ricos construir grandes casas com aparência de idílicas casas rurais.

Os parentes sobreviventes do czar Nicolau 2º também viveram lá depois de fugir para o Reino Unido, após o assassinato de outros membros da família pelos bolcheviques em 1918.

Desde a Segunda Guerra Mundial, acredita-se que a casa tenha sido usada como residência por funcionários da família real, antes de o príncipe Harry e Meghan se mudarem.