França e Alemanha serão primeiras visitas de Charles III como rei

O rei Charles III viajará para França e Alemanha no final de março, em suas primeiras visitas estrangeiras como monarca britânico - informaram as Presidências alemã e francesa nesta sexta-feira (3).



O soberano começará sua viagem com uma visita à França, de 26 a 29 de março, detalhou a Presidência francesa.



"Esta visita de Estado, a primeira do soberano antes de sua coroação (em 6 de maio), constitui uma honra para a França e ilustra a profundidade dos laços históricos que unem nossos dois países", afirmou o Palácio do Eliseu em um comunicado.



A visita "também simboliza a relação de amizade e confiança entre o presidente da República e Sua Majestade o Rei, que, no passado, colaborou estreitamente na proteção da biodiversidade e na luta contra o aquecimento global", acrescentou a Presidência.



Emmanuel Macron "presidirá um jantar de Estado em homenagem ao soberano e à rainha consorte em 27 de março no Palácio de Versalhes", disse o Eliseu.



Depois, Charles III segue para a Alemanha para uma visita de Estado de 29 a 31 de março.



"É com grande prazer que receberemos o rei Charles e sua esposa, Camilla, no final de março. Aprecio esta visita de Estado, porque o rei decidiu vir à Alemanha antes mesmo de sua coroação", escreveu o presidente alemão, Frank Walter Steinmeier, em uma nota.



"O fato de o rei Charles ter escolhido Alemanha e França como seus primeiros destinos antes de sua coroação também é um importante gesto europeu", acrescentou o presidente alemão.



"A ele, mas também a todos os britânicos, gostaria de dizer que nós, na Alemanha, na Europa, desejamos manter relações estreitas e amigáveis com o Reino Unido, mesmo depois do Brexit", concluiu Steinmeier.