Fundador do grupo Wagner afirma que cidade ucraniana de Bakhmut está 'praticamente cercada'

A cidade de Bakhmut, epicentro dos combates no leste da Ucrânia, está "praticamente cercada" pelas forças russas, afirmou nesta sexta-feira (3) o fundador do grupo paramilitar Wagner.



"As unidades Wagner têm Bakhmut praticamente cercada, resta apenas uma rodovia para sair da cidade", declarou Yevgueny Prigozhin em um vídeo publicado no Telegram.



Prigozhin, cujos homens estão na linha de frente nesta batalha, pediu ao presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, que ordene a retirada das tropas ucranianas da cidade, em grande parte destruída e onde os dois lados sofreram muitas baixas.



"Se antes enfrentávamos um exército ucraniano profissional, que lutava contra nós, hoje vemos cada vez mais velhos e crianças. Eles lutam, mas a vida deles em Bakhmut é curta, um ou dois dias", alertou Prigozhin.



"Dê a oportunidade para que abandonem a cidade, está praticamente cercada", acrescentou o comandante do grupo Wagner.



O vídeo mostra em seguida três pessoas, um idosos e dois jovens, que pedem a Zelensky permissão para deixar a região.



Bakhmut, que tem a importância estratégica questionada por vários analistas, virou um símbolo da luta pelo controle da região industrial do Donbass.



Quando visitou a área em dezembro, o presidente ucraniano prometeu defender a cidade "pelo maior tempo possível".



O comando militar ucraniano admitiu na terça-feira uma situação "extremamente tensa" em Bakhmut diante dos ataques russos.



As forças russas avançaram nas últimas semanas para o norte e sul de Bakhmut. Em seguida cortaram três das quatro rodovias utilizadas para o abastecimento das tropas ucranianas na cidade.



A única rota de saída que resta é a que segue, mais ao oeste, até Chasiv Yar. Os russos também tentam avançar ao sul desta cidade.