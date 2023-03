Confrontos na Somalilândia acumulam 210 civis mortos em 24 dias

Pelo menos 210 civis morreram nos últimos 24 dias em uma cidade da região autoproclamada independente da Somalilândia, palco de confrontos entre milícias leais ao governo somali e forças separatistas - informou uma autoridade local nesta quinta-feira (2).



"Ao todo, 210 civis foram mortos, e 680, feridos" na cidade de Las Anod, disse o prefeito Abdirahim Ali Ismail, em entrevista coletiva.



Divulgado em 23 de fevereiro pelo diretor de um hospital da cidade, o último balanço era de 96 óbitos.



Antigo território britânico no Chifre da África, a Somalilândia declarou independência da Somália em 1991, um ato não reconhecido pela comunidade internacional.



Pobre e isolada, essa região de 4,5 milhões de habitantes teve relativa estabilidade, enquanto a Somália era assolada pela insurgência islâmica do Al-Shabab.



Em 6 de fevereiro, porém, eclodiram confrontos entre as Forças Armadas da Somalilândia e as milícias leais ao governo central da Somália na cidade de Las Anod, que fica em um importante corredor comercial.



Em 10 de fevereiro, as autoridades decretaram um cessar-fogo, mas ambas as partes se acusam de não tê-lo cumprido.



A violência obrigou cerca de 200.000 pessoas a abandonarem suas casas na cidade de Las Anod, de acordo com um relatório recente do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU (OCHA).