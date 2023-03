EUA ajudou Ucrânia nos ataques de drones a bases russas, diz Moscou

O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Riabkov, disse nesta quinta-feira (2) que os ataques de drones a bases militares russas atribuídos à Ucrânia não poderiam ter sido executados sem a ajuda dos Estados Unidos.



Riabkov, que está em Genebra para falar no Conselho de Direitos Humanos da ONU e na Conferência sobre Desarmamento, afirmou que os Estados Unidos entregaram dados de Inteligência.



"Algum tempo atrás, Kiev lançou ataques com drones contra nossos aviões na região de Saratov e em Riazan", declarou, em entrevista coletiva.



No início de dezembro, o Ministério russo da Defesa anunciou que drones ucranianos provocaram explosões em dois aeródromos, incluindo um na base aérea de Engels, deixando três mortos.



"Sabemos que esses ataques nunca teriam sido possíveis sem a assistência minuciosa e sofisticada dos Estados Unidos ao Exército ucraniano, incluindo a seleção de alvos, sem dúvida, o fornecimento de informação e assistência técnica", acrescentou.



Localizada na região de Saratov, a base aérea de Engels fica a mais de 600 quilômetros da fronteira com a Ucrânia e abriga bombardeiros estratégicos russos.



Em 6 de dezembro, os Estados Unidos declararam que não ajudaram a Ucrânia a lançar ataques contra o território russo, após uma série de incursões com drones a instalações militares.



A Ucrânia nunca reconheceu qualquer responsabilidade pelos ataques.



Durante a Conferência de Desarmamento, Riabkov disse que o crescente envolvimento dos Estados Unidos e da Otan na Ucrânia pode levar a um confronto militar direto com "consequências catastróficas".



Diplomatas europeus e o representante americano boicotaram seu discurso e se reuniram do lado de fora da sala com a embaixadora ucraniana, Yevheniia Filipenko.