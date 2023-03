Chefe de governo alemão se compromete a reforçar produção de armamento

A Alemanha quer reforçar, de forma maciça, sua capacidade de fabricação de munições e de equipamento militar para responder aos desafios de segurança após a invasão russa da Ucrânia - disse o chanceler alemão, Olaf Scholz, nesta quinta-feira (2).



O governo está conversando com a indústria de defesa sobre fazer "uma verdadeira mudança de direção - para aquisições rápidas, planejadas e eficazes de equipamento militar do Bundeswehr e de outros Exércitos europeus", declarou Scholz, ante a Câmara baixa do Parlamento alemão.



O objetivo é, segundo ele, criar na Alemanha "uma base industrial que dê sua contribuição para a garantia da paz e da liberdade na Europa".



"Precisamos de uma produção contínua de armas, equipamentos e munições essenciais. Isso requer contratos de longo prazo e avanços para desenvolver capacidades de fabricação", frisou.



Os líderes europeus prometeram ao presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, acelerar o fornecimento de armas e munições.



Recentemente, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) reconheceu que as forças ucranianas consomem uma quantidade de munição muito superior ao que é produzido por seus Estados-membros.



Até a invasão russa da Ucrânia, a Alemanha havia construído sua estratégia baseada na rejeição de intervenções militares e da entrega de armas a países em guerra.