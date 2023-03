Ex-premier da Itália é investigado por gestão da pandemia

O ex-primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte enfrenta uma investigação judicial sobre a resposta do seu governo ao surto de covid-19 no começo de 2020, noticiou a imprensa da Itália nesta quarta-feira (1º).



A promotoria de Bergamo, cidade do norte que se tornou um dos epicentros da pandemia na Europa, mirou em Conte após encerrar três anos de inquérito.



Hoje presidente do populista Movimento 5 Estrelas, Conte foi primeiro-ministro de 2018 a 2021 e era responsável pelas medidas iniciais para conter a propagação do que se tornou uma pandemia. Os investigadores suspeitam de que seu governo tenha subestimado a transmissibilidade do vírus, apesar de dados mostrarem uma disseminação rápida pela região de Bergamo.



Os investigadores também ressaltam que, no começo de março de 2020, o governo não conseguiu criar uma "zona vermelha" em duas áreas particularmente afetadas, apesar de as forças de segurança estarem preparadas para isolá-las. O confinamento, no entanto, já havia sido imposto a uma dezena de municípios vizinhos.



A promotoria argumenta que, segundo especialistas científicos, quarentenas precoces teriam salvado milhares de vidas.



A investigação também aponta para o então ministro da Saúde, Roberto Speranza, e o presidente da região da Lombardia, Attilio Fontana.



Citado pelo "Il Corriere della Sera" e outros veículos de comunicação, Conte disse que não está preocupado e que seu governo agiu "com o maior compromisso e responsabilidade durante um dos momentos difíceis" do país.



