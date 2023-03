Candidato governista vence primeiro turno das eleições presidenciais na Nigéria

O candidato do partido do governo da Nigéria, Bola Tinubu, venceu o primeiro turno das eleições presidenciais no país mais populoso da África, de acordo com os resultados completos divulgados nesta quarta-feira (1º, noite de terça em Brasília).



A Comissão Nacional Eleitoral (Inec) ainda precisa confirmar se Tinubu obteve 25% dos votos em pelo menos 24 dos 36 estados nigerianos e em Abuja, capital federal, para declarar sua vitória definitiva nas eleições.



Tinubu, do partido Todos os Progressistas (APC), somou 8,8 milhões de votos para derrotar Atiku Abubakar, do Partido Democrático Popular (PDP), que ficou com 6,9 milhões de votos, e Peter Obi, do Partido Trabalhista (PL), com 6,1 milhões, segundo uma recontagem dos votos de cada estado realizada pela AFP.



Mais de 87 milhões de eleitores foram convocados a votar no sábado, em eleições que decorreram sem grandes perturbações.



No entanto, a oposição e observadores internacionais criticaram atrasos na contagem e grandes falhas na transferência eletrônica de resultados.



Nesta terça-feira, antes do anúncio do resultado final, a oposição pediu a anulação das eleições e denunciou fraudes "massivas".



Por sua vez, a Inec rejeitou as acusações "infundadas e irresponsáveis" da oposição e disse que os partidos tinham "liberdade para ir ao tribunal" em caso de insatisfação.



Tinubu, de 70 anos, foi governador do estado de Lagos e é conhecido como "Padrinho" devido à sua enorme influência política.



Se a vitória for confirmada, ele sucederá ao presidente em fim de mandato, Muhammadu Buhari, de 80 anos, que se aposenta após o limite constitucional de dois mandatos.



O vencedor terá pela frente a difícil tarefa de erguer o país mais populoso da África (216 milhões de habitantes), assolado por uma economia em declínio, violência recorrente de grupos armados e empobrecimento geral da população.