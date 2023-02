Forças do regime Talibã matam comandante do EI no Afeganistão

As forças do regime Talibã mataram um comandante do grupo extremista Estado Islâmico (EI) que supostamente planejou ataques contra representações diplomáticas na capital do Afeganistão, informou o governo de Cabul.



A violência no Afeganistão registrou queda expressiva desde que o Talibã retomou o poder, em agosto de 2021. Nos últimos meses, no entanto, vários ataques foram reivindicados pelo braço local do EI.



O Talibã matou no domingo à noite Qari Fateh, "chefe de inteligência e operações regionais do EI", afirmou o porta-voz do governo, Zabihullah Mujahid.



"Fateh planejou diretamente ataques recentes em Cabul, incluindo algumas contra representações diplomáticas, mesquitas e outros alvos", acrescentou Mujahid.



Outro integrante do EI morreu na operação contra a célula de Fateh, que tinha como base a área de Khair Khana, em Cabul. O Talibã publicou no Twitter as imagens de dois corpos em meio a escombros.



Um relatório do Conselho de Segurança da ONU de julho de 2022 cita Fateh como um dirigente importante do EI, responsável por operações militares em uma região que envolve Índia, Irã e Ásia Central.



O EI representa a maior ameaça de segurança para o governo talibã, com ataques contra estrangeiros, minorias religiosas e instituições governamentais.



Os dois grupos compartilham uma estrita ideologia islamita sunita, mas o EI luta para estabelecer um "califado" mundial, enquanto o Talibã tem a aspiração local de governar um Afeganistão independente.



O EI reivindicou um ataque em dezembro contra um hotel de Cabul, que terminou com cinco chineses feridos.



No mesmo mês, o grupo atacou a embaixada do Paquistão em Cabul, uma ação que Islamabad considerou uma "tentativa de assassinato" contra seu embaixador.



O regime Talibã acusa o EI por ataque suicida em setembro de 2022 em Cabul que matou 54 pessoas, incluindo 51 mulheres e crianças.