O governo do Reino Unido e a União Europeia (UE) chegaram a um acordo para resolver sua disputa sobre os controles pós-Brexit na Irlanda do Norte - informou a imprensa britânica nesta segunda-feira (27), citando uma fonte oficial.



O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, estão reunidos em Windsor, perto de Londres, para tratar do que seriam, segundo eles, as discussões "finais" deste tema.



Uma entrevista coletiva conjunta é esperada para hoje à tarde.