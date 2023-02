Londres e UE conversam nesta segunda sobre protocolo norte-irlandês pós-Brexit

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se reunirá na segunda-feira, no Reino Unido, com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, para conversar sobre possíveis alterações no protocolo norte-irlandês pós-Brexit, anunciaram os dois dirigentes neste domingo (26).



Von der Leyen e Sunak "concordaram em se reunir para continuar com seu trabalho a fim de encontrar soluções práticas e compartilhadas para os desafios complexos do protocolo da Irlanda e da Irlanda do Norte", informaram os dois em um comunicado.



Segundo Downing Street, este encontro, que ocorrerá depois das intensas negociações das últimas semanas, será a conversa final antes de um eventual acordo sobre este tema espinhoso.



O protocolo norte-irlandês, assinado em janeiro de 2020, é o principal tema da polêmica entre Londres e Bruxelas três anos depois da saída do Reino Unido da União Europeia.



Este texto, que pretendia evitar uma fronteira terrestre entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, regula a circulação de bens entre o restante do Reino Unido e a Irlanda do Norte, a única fronteira terrestre com a União Europeia.



De fato, estabelece controles alfandegários aos produtos que chegam da Irlanda do Norte ao restante dos territórios do Reino Unido.



A chegada de Sunak a Downing Street, em outubro, apaziguou as tensões nas relações entre Londres e Bruxelas.



A reunião entre o premiê britânico e a presidente da Comissão Europeia ocorrerá em Berkshire, onde fica a cidade de Windsor, a oeste de Londres.



Se Sunak chegar a um acordo com Von der Leyen, isto não significaria a solução definitiva para as divergências sobre o protocolo.



O primeiro-ministro britânico ainda precisaria obter o apoio dos demais representantes do Partido Conservador, no qual há uma forte oposição interna sobre o assunto.