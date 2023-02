Dois israelenses mortos em 'ataque terrorista palestino'

Dois israelenses morreram neste domingo em um "ataque terrorista palestino", afirmou em um comunicado o governo de Israel, após uma troca de tiros fatal na Cisjordânia ocupada.



Um texto conjunto assinado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, afirma que "dois civis israelenses morreram em um ataque terrorista palestino" após o incidente no norte da Cisjordânia, território palestino ocupado desde 1967.



O ataque teve como alvo um carro na principal avenida de Huwara, localidade próxima a Nablus, no norte da Cisjordânia.



Um porta-voz do serviço de emergência Magen David Adom (MDA) informou que duas pessoas foram levadas ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos e faleceram pouco depois.



Gil Bismuth, médico do MDA, disse que atendeu os feridos, "que estavam inconscientes perto do carro".



O exército israelense anunciou que seus soldados estavam "perseguindo os terroristas e bloqueando a área". As forças de segurança mobilizadas na rodovia paravam e revistavam todos os veículos.



O Conselho Regional Shomron, que administra os assentamentos israelenses na zona norte da Cisjordânia, informou que os mortos eram judeus.



O ataque aconteceu quatro dias após a operação israelense em Nablus que matou 11 palestinos e deixou mais de 80 feridos a tiros. Este foi o maior balanço de vítimas fatais em uma incursão desde 2005.



Para tentar restabelecer a calma nos territórios palestinos, representantes israelenses e palestinos se reuniram neste domingo na cidade jordaniana de Aqaba.