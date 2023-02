O documentário "Sur l'Adamant", do diretor francês Nicolas Philibert, filmado sobre uma barcaça no rio Sena, em Paris, que acolhe pessoas em tratamento psiquiátrico, levou o Urso de Ouro do Festival de Cinema de Berlim neste sábado (25).



Philibert, de 72 anos, filmou este documentário como parte de uma trilogia sobre o tema.