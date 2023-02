Quatro suspeitos detidos por assassinato e esquartejamento de modelo em Hong Kong

A polícia de Hong Kong prendeu quatro pessoas pelo assassinato e esquartejamento de uma modelo de 28 anos após uma disputa financeira com a família de seu ex-marido, anunciaram as autoridades neste sábado.



Partes do corpo da conhecida "influencer" Abby Choi, que na semana passada apareceu na capa da edição digital da revista de moda 'L'Officiel Monaco', foram encontrados em uma casa onde ela foi esquartejada, informou a polícia.



"Ainda estamos procurando a cabeça", declarou o superintendente de polícia Alan Chung, depois de informar que membros da vítima foram encontrados em uma geladeira.



A casa tinha uma serra elétrica e um moedor de carne que foi utilizado para triturar carne humana, explicou Chung.



"Duas panelas de ensopado que acreditamos que contenham tecido humano foram deixadas no local", acrescentou.



O ex-marido de Choi, um homem de 28 anos de sobrenome Kwong, foi detido pela acusação de assassinato na tarde de sábado quando tentava fugir da cidade em um barco, disse Chung.



O pai, a mãe e o irmão mais velho do ex-marido da vítima foram detidos horas antes e também foram acusados de assassinato.



"Nós acreditamos que a vítima e a família do ex-marido tinham muitas disputas financeiras que envolviam quantias elevadas", afirmou o chefe de polícia.



"Alguém estava insatisfeito com a forma como a vítima administrava seus bens, o que se tornou um motivo para matar", acrescentou.



Choi foi relatada como desaparecida na quarta-feira.



Ela teria sido vista pela última vez pelo irmão de seu ex-marido, que trabalhava como seu motorista. A polícia indicou que a família mentiu para enganar os investigadores.



A casa do crime foi alugada recentemente e não estava mobiliada, o que sugere que foi preparada para a família se livrar do corpo de Choi, segundo a polícia.