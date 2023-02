Zelensky convida Lula para visitar e ajudar a Ucrânia

Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky afirma que precisa da ajuda do petista para que a "Ucrânia seja mais bem compreendida na América Latina" (foto: Genya SAVILOV / AFP)

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse, nesta sexta-feira (24/2), querer se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Zelensky afirma que precisa da ajuda do petista para que a "Ucrânia seja mais bem compreendida na América Latina". Hoje, a invasão da Ucrânia pela Rússia completa um ano.

Zelensky comentou, mais cedo, o plano de se reunir com demais chefes de Estado da América Latina. “Convidei Lula para vir à Ucrânia e realmente quero um encontro com ele. Adoraria ter sua assistência e apoio para iniciar conversas com a América Latina. Estou apenas esperando encontrá-lo, cara a cara, e acho que, assim, eu e a Ucrânia poderíamos ser mais bem compreendidos na região”, explanou.Lula também fez discurso nesse sentido. O petista defendeu a urgência de que as nações não envolvidas no conflito auxiliem no encaminhamento das negociações para o restabelecimento da paz.A estimativa é que o conflito no leste europeu já tenha deixado cerca de 300 mil mortos, entre soldados ucranianos, russos e civis. Recentemente, a guerra teve uma escalada, por meio do envio de ajuda ao exército ucraniano pelos Estados Unidos e Alemanha e, também, dos discursos dos presidentes Joe Biden e Vladimir Putin.