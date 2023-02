Coleção de produtos históricos da Apple vai a leilão nos EUA

Uma coleção de computadores da Apple que mostra a evolução de uma das empresas mais influentes do mundo ao longo de quase 50 anos será leiloada em 30 de março, na Califórnia.



O leilão é uma oportunidade para admiradores da companhia de Steve Jobs, que poderão adquirir os artefatos que tornaram a marca um símbolo universal.



O "Hanspeter Luzi Vintage Apple Archive" contém mais de 500 computadores e dispositivos da Apple reunidos ao longo de décadas por um professor e empresário suíço.



"Todos os produtos que temos realmente moldaram o espírito da época e levaram a uma mudança cultural na forma como trabalhamos, aprendemos, operamos e nos comunicamos, e até mesmo como passamos nosso tempo livre", disse Erik Rosenblum, da casa de leilões Julien's Auctions, em Beverly Hills.



"Estamos em um momento interessante (...) agora, em que estamos passando do uso doméstico diário de um computador Apple a um artefato histórico", acrescentou.



A coleção inclui um Apple II Plus, dispositivo produzido entre 1979 e 1982, semelhante a uma máquina de escrever com uma tela na parte superior, entrada para discos e um conector de joystick.



Outro produto que se destaca é o Macintosh de 1984, o ancestral distante dos monitores de tela plana com o logotipo da Apple, agora vistos em muitos escritórios corporativos.



"Todas essas peças são os avós dos nossos iPhones, iPads e iMacs (...) É muito bom ver a evolução", disse Rosenblum.



O leilão ocorre em um contexto de grande interesse em itens antigos da Apple. No último fim de semana, um americano que tinha um iPhone 2007, ainda na caixa em que foi comprado, vendeu o aparelho por mais de US$ 63 mil (cerca de R$ 325 mil) para um colecionador.



