Professora morre depois de ser esfaqueada por aluno no sudoeste da França

Entrada de escola onde professora foi morta (foto: GAIZKA IROZ / AFP)

Uma professora de Espanhol de uma escola de Saint-Jean-de Luz, no sudoeste da França, morreu depois de ser esfaqueada por um aluno em sala nesta quarta-feira (22), informou a Promotoria local."Posso confirmar que aconteceu um ataque com faca e que a vítima acaba de morrer", declarou à AFP o promotor Jérôme Bourrier.O estudante foi detido, segundo os bombeiros.O ataque aconteceu no instituto católico Saint-Thomas d'Aquin de Saint-Jean-de Luz.De acordo com o site de notícias Actu.fr, a vítima tem 50 anos.Quando os serviços de emergência chegaram ao colégio, a professora estava em parada cardiorrespiratória e os socorristas não conseguiram reanimá-la.O jornal Sud Ouest informou que a vítima era uma professora de Espanhol que dava aula para estudantes de 15 anos. O agressor tem 16 anos, segundo a publicaçãoDe acordo com informações preliminares, o autor da agressão invadiu a sala de aula com uma faca e agrediu violentamente a professora.O ministro francês da Educação, Pap Ndiaye, se declarou "extremamente afetado" pela morte da professora e visitará a escola."Mal posso imaginar o trauma que isto representa a nível local e, em geral, em escala nacional", disse o porta-voz do governo, Olivier Veran.Em 13 de setembro de 2022, um estudante de 15 anos esfaqueou na garganta um professor em Caen, Normandia (norte).A vítima, de 63 anos, recebeu alta poucos dias depois. O aluno foi acusado no final de setembro e internado em um centro médico.