Terremoto de magnitude 6,4 atinge área na Turquia já devastada por tremores

Família tenta se proteger durante novo tremor na Turquia (foto: Reuters)

Três pessoas morreram depois que um terremoto de magnitude 6,4 atingiu o sul da Turquia, semanas depois que dois outros grandes tremores devastaram a região.

O ministro da Saúde, Fahrettin Koca, disse que 294 pessoas ficaram feridas — 18 delas em estado grave.

A agência de desastres e emergências da Turquia, Afad, disse que o tremor ocorreu às 20h04, no horário local (17h04 GMT).

Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a mesma área em 6 de fevereiro, matando mais de 44.000 pessoas na Turquia e na vizinha Síria.

Os mortos pelo tremor de segunda-feira foram encontrados em Antakya, Defne e Samandagi, disse Soylu, pedindo às pessoas que não entrem em edifícios potencialmente danificados.

Testemunhas disseram à agência de notícias Reuters que houve mais danos a edifícios em Antakya, enquanto o prefeito de Hatay, no sul da Turquia, disse que pessoas estão presas sob os escombros.



As autoridades turcas registraram mais de 6.000 tremores secundários desde o terremoto de 6 de fevereiro, mas a equipe da BBC na região disse que o tremor de hoje foi muito mais forte do que os anteriores.

Também foi sentido na Síria, no Egito e no Líbano.

O grupo de defesa civil Capacetes Brancos disse que mais de 100 pessoas ficaram feridas na Síria, com prédios desabando e pânico generalizado.

A Fundação da Sociedade Médica Americana da Síria disse que cinco de seus hospitais receberam pelo menos 30 pessoas com ferimentos do último terremoto, mas acrescentou que os danos às suas instalações médicas "parecem ser mínimos".

Há medo e pânico na Turquia, pois pequenos tremores secundários continuam ocorrendo.

Ambulâncias e equipes de resgate estão tentando chegar a algumas das áreas mais afetadas, onde as paredes de prédios já seriamente danificados desabaram.

Várias estruturas que ficaram de pé após o tremor de 6 de fevereiro agora desmoronaram, incluindo uma ponte.

Muitas rachaduras nas estradas tornaram-se cicatrizes profundas, tornando mais difícil para os serviços de emergência chegarem onde eles podem ser necessários.

'Haverá outro?'

Moradora da cidade de Antakya, Muna al-Omar disse à Reuters que estava abrigada em uma barraca quando ocorreu o último terremoto.

"Achei que a terra ia se abrir sob meus pés", disse ela, chorando enquanto segurava seu filho de sete anos.

"Haverá outro tremor secundário?" ela perguntou.

Um jornalista da AFP relatou cenas de pânico em Antakya, capital da província de Hatay, que já foi devastada pelo terremoto anterior - com os últimos tremores levantando nuvens de poeira na cidade.

As paredes de edifícios gravemente danificados também desmoronaram, relata a AFP, com várias pessoas aparentemente feridas pedindo ajuda.

Ali Mazlum disse que estava procurando os corpos de familiares do terremoto anterior quando o último ocorreu.

"Você não sabe o que fazer... nós nos agarramos e bem na nossa frente as paredes começaram a cair. Parecia que a terra estava se abrindo para nos engolir", disse ele.

Em um tuíte, Afad instou as pessoas a ficarem longe do litoral como precaução contra o risco de aumento do nível do mar, embora o aviso tenha sido retirado posteriormente.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, anunciou ajuda humanitária à Turquia no valor de US$ 100 milhões durante viagem oficial ao país nesta segunda-feira.