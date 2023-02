Morre o cineasta francês Michel Deville

O cineasta francês Michel Deville, que trabalhou com Brigitte Bardot, Catherine Deneuve e Michel Piccoli, entre outros, faleceu em 16 de fevereiro aos 91 anos e foi sepultado nesta segunda-feira (20), informou sua esposa à AFP.



"Anunciamos hoje porque queríamos nos reunir na intimidade de nossa família e Michel odiava cerimônias", disse sua esposa e colaboradora Rosalinde Deville.



O diretor de filmes como "La maladie de Sachs" (1999) morreu de "velhice" segundo sua mulher e foi sepultado no cemitério de Boulogne-Billancourt, "a sua cidade", perto de Paris.



Deville dirigiu cerca de 30 longas-metragens e recebeu dois prêmios César do cinema francês: melhor roteiro por "El Dossier 51" (1978) e melhor diretor por "Perigo no Coração" (1985).



Quase todos os seus filmes foram baseados em obras literárias que ele mesmo adaptou, como "Uma Leitora Bem Particular" (1988) e "La maladie de Sachs", estrelado por Albert Dupontel, uma adaptação do romance de Martin Winckler.



Michel Deville nasceu em abril de 1931 e aprendeu o ofício de cineasta com seu mentor Henri Decoin.