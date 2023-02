Israel classificou, nesta segunda-feira (20), como "unilateral" a declaração do Conselho de Segurança da ONU sobre os assentamentos israelenses na Cisjordânia e lamentou o apoio dos EUA ao texto, que diz negar o direito "histórico" dos judeus.



"O Conselho de Segurança da ONU emitiu uma declaração unilateral negando o direito dos judeus de viver em sua pátria histórica, ignorando os ataques terroristas palestinos em Jerusalém, nos quais 10 cidadãos israelenses foram mortos", disse um comunicado do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, afirmando que os Estados Unidos "nunca deveriam ter aderido" à declaração.