Rússia afirma ter capturado cidade perto de Bakhmut

A Rússia disse nesta segunda-feira (20) que suas forças capturaram uma cidade perto da cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia, onde ocorre a batalha mais longa desde o início da ofensiva russa.



O Ministério da Defesa russo garantiu que a cidade de Paraskoviivka foi "completamente libertada" por soldados voluntários auxiliados por tropas regulares, paraquedistas e artilharia.



O comunicado divulgado não menciona o grupo mercenário Wagner, que na sexta-feira afirmou ter conquistado a cidade.



Paraskoviivka fica ao norte da cidade de Bakhmut.



O chefe do grupo paramilitar, Yevgeny Prigozhin, disse que a captura desta cidade pode levar vários meses.



As tropas russas tentam há seis meses conquistar Bakhmut, cidade de relativa importância estratégica, mas que ganhou grande valor simbólico, pela duração e virulência dos combates.



A batalha por Bakhmut revelou as tensões existentes entre o grupo Wagner e o exército russo, embora o Kremlin rejeite qualquer distanciamento.