Uma forte tempestade com uma quantidade "recorde" de chuva causou pelo menos 19 mortes por inundações e deslizamentos de terra durante o fim de semana de Carnaval em várias cidades do estado de São Paulo, informaram autoridades neste domingo (19).



"Até o momento, foram registrados oficialmente 19 óbitos, 228 pessoas desalojadas e 338 desabrigadas" na região litorânea ao norte da capital paulista, indicou o governo do estado em nota, enquanto uma operação corre contra o relógio para ajudar as vítimas.