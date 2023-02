Governo do Peru nega abusos de direitos humanos e racismo na repressão a protestos

O governo peruano negou que haja uma política de violação dos direitos humanos no país e que a atuação de suas autoridades seja marcada pelo racismo, rechaçando um relatório da Anistia Internacional (AI) sobre a repressão estatal às recentes manifestações antigovernamentais.



"O governo (...) é categórico ao afirmar que no Peru não existe uma política de violação massiva e sistemática dos direitos humanos ou o que eles chamam de 'racismo sistêmico' nas ações das diferentes autoridades", disse o Ministério da Justiça em um comunicado na noite de sábado.



A AI alertou na quinta-feira passada que o governo peruano está "cometendo graves violações dos direitos humanos no contexto da violenta repressão do Estado contra os protestos sociais".



Segundo a ONG, as autoridades também teriam agido "com acentuado viés racista, atacando aquelas populações historicamente discriminadas".



Protestos no Peru começaram há mais de dois meses exigindo a renúncia da presidente, Dina Boluarte, e a convocação de eleições gerais e uma Assembleia Constituinte. Durante essas manifestações, 48 civis morreram em confrontos com as forças de segurança.