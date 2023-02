O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, reuniu-se neste sábado (18) com o chefe da diplomacia da China, Wang Yi, num momento de tensão entre as duas potências devido ao abate de um balão chinês por um míssil americano, disse um porta-voz do Departamento de Estado.



O encontro ocorreu num local não revelado à imprensa, à margem da Conferência sobre Segurança que é atualmente realizada em Munique, na Alemanha.