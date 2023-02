Talibãs paquistaneses alertam sobre novos ataques contra a polícia

O Talibã paquistanês alertou neste sábado sobre novos ataques contra as forças de ordem após o ataque a um prédio da polícia em Karachi que matou quatro pessoas.



"Os policiais devem manter-se afastados da nossa guerra contra o exército, (...) caso contrário, os ataques aos locais que abrigam os oficiais superiores da polícia vão continuar", disse no sábado o Tehreek-e-Talk Pakistan (TTP) em uma declaração em inglês.



"Queremos alertar mais uma vez os órgãos de segurança para que parem de martirizar prisioneiros inocentes em falsos confrontos, caso contrário a intensidade dos ataques futuros será maior", insistiu.



O TTP reivindicou a responsabilidade pelo ataque a policiais em Karachi na sexta-feira, que ocorreu menos de três semanas após um ataque suicida a uma mesquita dentro de um prédio da polícia em Peshawar (noroeste), que matou mais de 80 policiais.



Na noite de sexta-feira, um esquadrão suicida do Talibã ocupou o complexo policial em Karachi, capital econômica e financeira do sul do país.



Dois policiais, um guarda florestal (paramilitar) e um zelador morreram no ataque, segundo os responsáveis.



De acordo com as conclusões preliminares, os três agressores mortos vieram da província de Khyber Pakhtunkhwa (noroeste), da base do TTP e do local do ataque em janeiro, revelou um investigador de alto escalão à AFP.



"Eles entraram no complexo da sede da polícia pela entrada dos fundos usada pelos residentes da polícia", disse o investigador que pediu anonimato.



O complexo bem vigiado, localizado no coração da cidade, abriga dezenas de prédios administrativos e residenciais, além de centenas de oficiais e suas famílias.