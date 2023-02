Zelensky insta aliados a 'acelerar' a ajuda à Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu a seus aliados nesta sexta-feira que "acelerem" a ajuda à Ucrânia, invadida por tropas russas há quase um ano, em um vídeo para a Conferência de Segurança de Munique.



"Precisamos acelerar. Velocidade para concluir nossos acordos, velocidade de entregas para fortalecer nossa luta, velocidade de decisões para limitar o potencial russo. Não há alternativa à velocidade, porque a vida depende dela", disse.



Em sua mensagem aos líderes mundiais reunidos no encontro na Alemanha, Zelensky destacou que "não há alternativa à vitória ucraniana".



"Não há alternativa à vitória ucraniana... Não há alternativa à Ucrania na UE (União Europeia). Não há alternativa à Ucrânia na Otan", insistiu.



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, "tenta ganhar tempo para sua agressão, aposta no cansaço das partes", acrescentou Zelensky.



"Está claro que a Ucrânia não será sua última etapa. Vai continuar (sua ofensiva) em outros Estados do antigo bloco soviético", afirmou.