Cinco extremistas shebab são mortos em ataque dos EUA na Somália

Comandos militares americanos anunciaram, nesta quinta-feira (16), que suas forças mataram cinco combatentes shebab em um ataque em uma região remota da Somália, país africano que realiza uma grande ofensiva contra este grupo islamita radical, vinculado à rede Al Qaeda.



A operação foi lançada na quarta perto de Bacadweyne (centro-sul), a pedido do governo somali, informou, em nota, o Comando Militar americano para a África (AFRICOM).



"Segundo os primeiros elementos, o ataque deixou cinco combatentes shebab mortos", acrescentou.



No começo de fevereiro, chefes de Estado de cinco países do Chifre da África anunciaram o desejo de dar um "impulso definitivo" para "liberar por completo" a Somália dos shebab.



Nos últimos meses, o exército somali, juntamente com milícias locais, retomaram o controle de partes do território com a ajuda de ataques aéreos americanos e forças da União Africana.



Mas o grupo extremista, que luta contra o governo desde 2007, está arraigado em grandes áreas rurais e realiza ataques letais na Somália e no vizinho Quênia.