Rei Charles III é recebido com ato anti-monarquia em cidade perto de Londres

Um grupo de ativistas britânicos anti-monarquia exibiu, nesta quinta-feira (16), cartazes de protesto durante uma visita do rei Charles III à cidade de Milton Keynes, ao norte de Londres.



"Não é meu rei", diziam os cartazes dos ativistas, misturados à multidão que agitava bandeiras do Reino Unido.



O protesto foi organizado pelo grupo "Republic", que reivindica o fim da monarquia e a escolha do chefe de Estado por meio de eleições.



De acordo com o jornal local Milton Keynes Citizen, o rei "ignorou o pequeno grupo" de cerca de 20 pessoas que exibia os cartazes.



"Perguntei a Charles por que está esbanjando dinheiro na coroação. Não me respondeu", tuitou o líder do grupo, Graham Smith.



"Estamos decididos a transmitir a mensagem de que tudo bem protestar contra membros da família real", acrescentou.



O "Republic" anunciou sua intenção de organizar um protesto no dia da coroação de Charles III, em 6 de maio.



A morte de Elizabeth II, em setembro, suscitou dúvidas sobre o futuro da monarquia, em um momento em que a família real enfrenta os questionamentos do príncipe Harry e sua esposa, Meghan, e as denúncias de crimes sexuais do príncipe Andrew, irmão do rei.



Vários militantes contra a monarquia foram detidos nos últimos meses, com a aplicação de uma nova legislação, mais severa, contra os protestos de rua.