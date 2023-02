O que são as 'luzes misteriosas' vistas no céu da Europa?

Pontos luminosos formando traçado no céu (foto: Reuters)

Um traçado brilhante foi avistado no céu noturno da Europa. Cada ponto de luz era um satélite de comunicação da SpaceX, companhia do bilionário Elon Musk.

A empresa colocou 55 satélites em órbita no domingo (12/02), e foi possível avistá-los facilmente no céu enquanto se dirigiam para locais pré-programados.

Eles fazem parte do projeto Starlink, que pretende formar uma constelação de milhares de satélites para fornecer internet de alta velocidade a partir do espaço para áreas remotas do planeta.

Eles vão se somar a outros 3,8 mil satélites que já orbitam a Terra no intuito de criar uma rede global de internet.

