Imagem de leopardo-das-neves ganha prêmio de melhor fotografia do ano

A foto recebeu mais de 60 mil votos do público (foto: Foto: Sascha Fonseca/Wildlife Photographer of the Year/People's Choice Award) Concorrendo em meio a 39 mil fotos enviadas, o fotógrafo alemão Sascha Fonseca foi o vencedor da 58ª edição do concurso de melhor fotógrafo da vida selvagem, promovido pelo Museu de História Nacional do Reino Unido.





Das fotos enviadas ao concurso, uma lista das 25 melhores foi selecionada. A foto denominada como "O mundo do leopardo-das-neves", do fotógrafo alemão, venceu o prêmio com mais de 60 mil votos. A votação foi popular.













Leia mais: Rara captura de leopardo em região montanhosa do Iraque O fotógrafo revelou sua grande felicidade em vencer o prêmio e agradeceu aqueles que elegeram a imagem capturada por ele. Ressaltou ainda o poder da fotografia no mundo.





"Fotografia pode conectar as pessoas com a vida selvagem e encorajá-las a apreciar profundamente a beleza de um mundo não visto. Acredito que uma maior compreensão a respeito da vida selvagem leva a um cuidado mais profundo que, assim esperamos, resulte em apoio ativo e maior interesse público pela conservação", afirmou.





Os leopardos-das-neves são bem raros e registrá-los pode ser uma tarefa difiícil pela grande capacidade que eles têm de se camuflar. Estima-se que haja apenas 6,5 mil espécies na natureza.





A foto de Sascha Fonseca vai passar por um processo de adequação e produção para ser exposta no Museu de História Natural do Reino Unido até julho de 2023.