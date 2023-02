Vídeo: invasão de pássaros em rua do México intriga moradores

Uma quantidade gigantesca de pássaros pôde ser avistada em uma rua na região do estado de Guanajuato, no México. As imagens foram compartilhadas pelo TikTok por Josue Reséndiz. As informações foram divulgadas pelo portal UOL. Uma quantidade gigantesca de pássaros pôde ser avistada em uma rua na região do estado de Guanajuato, no México. As imagens foram compartilhadas pelo TikTok por Josue Reséndiz. As informações foram divulgadas pelo portal UOL.





Causa do fenômeno ainda é desconhecida (foto: Reprodução/Josue Resendíz/TikTok)



Na legenda, ele escreve "Será que este é o fim do mundo?". O vídeo original já ultrapassou a marca de 10 milhões de visualizações. No entanto, a causa desse fenômeno que reuniu tantos pássaros é desconhecida. O contexto em que foi feita a gravação também não foi explicada pelo autor.





As imagens incomuns geraram muitos comentários na publicação, na tentativa de explicar o que foi visto. Alguns compararam o fênomeno com uma cena do filme "Harry Potter". Outros entenderam que por mais intrigantes que possam parecer as imagens, elas podem ser perfeitamente naturais.