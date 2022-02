Vídeo: queda repentina de pássaros no México é alvo de investigação

Momento da queda dos pássaros (foto: Reprodução/Twitter Channel 4 News)

Autoridades da cidade de Chihuahua, localizada no estado de mesmo nome, no México, investigam a morte instantânea de pássaros. Conforme mostram vídeos de câmeras de seguranças de algumas casas, divulgadas pelo Channel 4 News, as aves caem no chão sem motivo aparente, o que levanta questionamentos por parte dos órgãos competentes.