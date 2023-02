Mulher de Biden e marido de Kamala se cumprimentam com beijo na boca; veja

Esposa de Biden e marido de Kamala se cumprimentam com beijo na boca (foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP))

Um fato curioso ocorreu nessa terça-feira (7/1), durante pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao Estado da União, em que a vice-presidente Kamala Harris também estava. Uma cena chamou atenção no Capitólio, quando a primeira-dama Jill Biden e o marido da vice-presidente se cumprimentaram com um beijo na boca.

O vídeo logo viralizou nas redes sociais , onde a primeira-dama é vista entrando no evento e cumprimentando algumas pessoas presentes. Ao se aproximar de Doug Emhoff, marido de Kamala Harris, os dois se beijam com um selinho.









O que foi isso gente , a esposa de Joe Biden beija na boca marido da vice-presidente Kamala Harris ... Alguém me explica pic.twitter.com/lC6hbu0KC3 %u2014 davi_deezer (@Davi_Deezer) February 8, 2023

Que isso papai!? pic.twitter.com/bc8fLdawG6 %u2014 Felipe Saldanha (@Saldanha_BrasiI) February 8, 2023

Curiosos, os internautas compartilharam o vídeo, se perguntando o motivo do cumprimento.





Mesmo com toda a repercussão, não há confirmação do motivo do selinho. O discurso ao Estado de União é quando o presidente dos Estados Unidos, em uma sessão conjunta do Congresso americano, presta esclarecimentos aos parlamentares, militares e integrantes da Suprema Corte sobre a atual situação do país.