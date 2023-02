Indonésia registra segundo ataque de tigre em poucos dias

Tigre de Sumatra, ameaçado de extinção (foto: wikimedia commons)

Um tigre de Sumatra atacou e feriu nesta quarta-feira (1) dois agricultores na Indonésia, o segundo ataque do tipo em poucos dias, e as autoridades prometeram capturar o animal.O ataque aconteceu em uma reserva florestal protegida na província de Aceh, norte da ilha de Sumatra, durante a madrugada.Os tigres de Sumatra, cobiçados por partes de seu corpo, são considerados criticamente ameaçados pela União Internacional para a Conservação da Natureza, com menos de 400 exemplares na natureza.O ataque desta quarta-feira provocou ferimentos graves nas cabeças, mãos e pés dos agricultores, informou à AFP uma agência local de conservação.