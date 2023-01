Ataque a uma sinagoga em Israel mata ao menos sete pessoas

Ataque em Israel deixou pelo menos sete mortos (foto: RONALDO SCHEMIDT/AFP)

Ao menos sete morreram e outras cinco ficaram feridas na noite desta sexta-feira (27), em Israel, devido um ataque a uma sinagoga no bairro de Neve Yaakov, em Jerusalém. Segundo informações da polícia local, o suspeito dos disparos foi morto.O serviço de emergência de Neve Yaakov foi chamado para atender os feridos.De acordo com informações de testemunhas, um homem, ainda não identificado, chegou à sinagoga e começou a disparar nas pessoas de forma indiscriminada.Após o ataque, ele fugiu mas foi interceptado pela polícia próximo a um bairro palestino Beit Hanina, em Jerusalém Oriental.Uma pistola foi apreendida, e policiais fazem buscas por possíveis suspeitos que possam ter ajudado o atirador.O ataque violento desta sexta-feira ocorre em um momento de crescente tensão em Israel. Na quinta-feira (26), dez palestinos morreram em ações do Exército israelense.Na madrugada desta sexta, Israel reportou o lançamento de foguetes da Faixa de Gaza e respondeu com uma série de ataques aéreos.