Google anuncia demissão de 12.000 funcionários

Cortes no Google vão acontecer em todos os departamentos, funções, níveis de responsabilidade e regiões (foto: AFP)

Depois de Amazon, Meta e Microsoft, foi a vez da Alphabet, empresa matriz do Google, anunciar um amplo plano que inclui a demissão de 12.000 empregados, em torno de 6% de todo seu quadro de funcionários."Decidimos reduzir nossa força de trabalho em aproximadamente 12.000 empregos", disse o CEO da Alphabet, Sundar Pichai, em um e-mail enviado aos funcionários."Nos últimos dois anos, experimentamos períodos espetaculares de crescimento. Para apoiar e impulsionar esse crescimento, contratamos para uma realidade econômica diferente da atual ", acrescentou, observando que a economia está forçando a empresa a reduzir sua força de trabalho.A Alphabet tinha quase 187.000 funcionários em todo o mundo no final de setembro de 2022.Os cortes vão acontecer "em todos os departamentos, funções, níveis de responsabilidade e regiões", completou Pichai, sem dar mais detalhes."Fizemos uma revisão rigorosa em todas as áreas de produtos e atividades para garantir que nosso pessoal e nossos cargos estejam alinhados com nossas prioridades mais importantes como empresa", escreveu Pichai."Os postos que estamos removendo refletem o resultado dessa revisão. O fato de essas mudanças terem um impacto na vida dos 'Googlers' pesa muito sobre mim e assumo toda a responsabilidade pelas decisões que nos trouxeram até aqui", acrescentou o CEO.Os funcionários americanos afetados por este plano já foram notificados. Em outros países, o processo levará mais tempo, em função das leis trabalhistas locais.Nos Estados Unidos, os funcionários demitidos receberão pelo menos 16 semanas de salário, bônus de 2022, férias e seis meses de cobertura de saúde.Funcionários não americanos também poderão receber assistência jurídica, se desejarem permanecer nos Estados Unidos.Wall Street reagiu com satisfação ao plano de demissão: as ações da Alphabet subiram 3,5% nas negociações eletrônicas antes da abertura da Bolsa.A medida foi anunciada um dia depois de a Microsoft divulgar seu plano de demitir 10.000 trabalhadores nos próximos meses. Outras grandes empresas de tecnologia, como Meta, proprietária do Facebook, Amazon, Salesforce e Twitter, já haviam informado planos de corte de funcionários, também sob a justificativa de que o setor enfrenta turbulências econômicas.A indústria de tecnologia enfrenta um período de turbulências, causadas pela alta da inflação e pelo aumento contínuo das taxas de juros, depois da bonança desfrutada no período da pandemia da covid-19 e seus consequentes confinamentos.De acordo com o site de tecnologia Layoffs.fyi, quase 194.000 trabalhadores do setor perderam seus empregos nos Estados Unidos desde o início de 2022, sem incluir os afetados pelo anúncio da Alphabet.As empresas de tecnologia "têm contratado em um ritmo que era insustentável, e a deterioração do ambiente macroeconômico agora as obriga a demitir", afirmou Dan Ives, da Wedbush Securities.