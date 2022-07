Google registra queda de lucro e aumento de faturamento no 2 trimestre

A Alphabet, empresa matriz do Google, registrou uma queda no lucro de 13%, para US$ 16 bilhões no segundo trimestre, em comparação com o mesmo período de 2021, em um cenário de menor investimento publicitário.



Entre abril e junho, o grupo californiano faturou US$ 69,7 bilhões, um aumento de 13%.



Trata-se do crescimento mais frágil no faturamento da Alphabet desde o segundo trimestre de 2020, quando os anunciantes diminuíram suas despesas com publicidade devido à pandemia.



Sundar Pichai, presidente da Alphabet, observou que a receita de publicidade do Google e a atividade de cloud (tecnologia de armazenamento na nuvem) impulsionaram o crescimento do grupo, com receitas de US$ 40,7 bilhões e US$ 6,3 bilhões, respectivamente.



O YouTube, por sua vez, faturou 7,3 bilhões de dólares, um aumento de 4,8% em um ano.



Em Wall Street, as ações da Alphabet subiram 1% nas negociações eletrônicas após o expediente.



