Já é 2023 na Austrália: Ano Novo é recebido com show de fogos de artifício

Já é 2023 em vários pontos do mundo. Os primeiros a celebrar a passagem de ano são os países do Oceano Pacífico. Honalulu, no estado do Havai, Estados Unidos da América, é o último local a entrar em 2022.

Por conta do fuso-horário adiantado, com 16 horas à frente do horário de Brasília, a Nova Zelândia , na Oceania, já celebrou a chegada de 2023. A virada do ano foi comemorada com a tradicional queima de fogos de artifício sobre a Sky Tower, centro da cidade de Auckland.