Lanchonete na Califórnia é multada por pagar funcionários com refeições

Uma lanchonete em Hendersonville, no estado da Califórnia do Norte, nos Estados Unidos, foi multada em mais de US$ 6.450 por pagar funcionários com vales de refeições e violar as leis de trabalho infantil. As informações são do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos e do jornal norte-americano NPR.

A empresa é uma loja de uma franquia da rede de fast-food Chick-fil-A, que vende sanduíches de frango.

Sete trabalhadores também estão com salários atrasados em US$ 235. Outros três funcionários menores trabalhavam operando, enchendo e esvaziando um compactador de lixo. O que pode representar riscos à saúde dos jovens, como explicou Richard Blaylock, o diretor distrital do departamento de ‘Divisão de salários e horas’ da Carolina do Norte ao NPR.

"As leis de trabalho infantil garantem que, quando os jovens trabalham, o trabalho não prejudique sua saúde, bem-estar ou oportunidades educacionais. Além disso, os empregadores são responsáveis %u200B%u200Bpor pagar aos trabalhadores todas as horas trabalhadas e o pagamento deve ser feito em dinheiro ou curso legal”, afirmou Blaylock.