Protestos no Peru deixam centenas de turistas presos na região de Machu Picchu

Policiais ocupam ruas no Peru para tentar conter as manifestações violentas no país (foto: Diego Ramos / AFP)

Leia mais: Peru declara estado de emergência em todo país por protestos violentos

Centenas de turistas estrangeiros ficaram bloqueados nesta quarta-feira na região da cidadela inca de Machu Picchu, depois que a circulação dos trens foi suspensa devido aos protestos originados pela situação política no Peru.Os visitantes estão bloqueados na cidade de Aguas Calientes, aos pés da montanha onde se ergue a joia do turismo peruano. "Não podemos voltar para Cusco e seguir para outro país devido aos protestos. Estou com crianças, para mim é um problema", disse à AFP a turista isralense Gale Dut.Segundo a prefeitura de Machu Picchu, 779 turistas de diferentes nacionalidades estão retidos desde ontem. "Tinha que ter saído de Cusco ontem e pego um voo até Lima para voltar para casa, mas a situação não está clara no momento", comentou um turista belga, que se identificou como Walter.O serviço ferroviário entre Cusco e Machu Picchu está suspenso desde ontem devido aos protestos violentos que tiveram início na última segunda-feira em Cusco, que incluíram tentativas de tomar o aeroporto internacional daquela cidade.Darwin Baca, prefeito de Machu Picchu Pueblo, cujo nome original é Aguas Calientes, solicitou ao governo apoio humanitário, com helicópteros para retirar da cidade os turistas de Estados Unidos, México e Espanha.