Acidente entre dois trens perto de Barcelona deixa 150 feridos

O acidente ocorreu pouco antes das 08h00 (04h00 no horário de Brasília), quando um trem que estava parado na estação Montcada i Reixac, a cerca de 10 quilômetros de Barcelona, foi atingido por outro que fazia uma manobra (foto: Reprodução/ Aquí Catâlunya)

Mais de 150 pessoas ficaram levemente feridas nesta quarta-feira (7), quando um trem colidiu com outro em uma estação perto de Barcelona, informaram os serviços de emergência e a operadora ferroviária espanhola Renfe.





O acidente ocorreu pouco antes das 08h00 (04h00 no horário de Brasília), quando um trem que estava parado na estação Montcada i Reixac, a cerca de 10 quilômetros de Barcelona, foi atingido por outro que fazia uma manobra."Cento e cinquenta e cinco pessoas tiveram que ser atendidas, 39 das quais foram atendidas e transferidas para hospitais ou centros de atenção primária", explicou à imprensa a ministra dos Transportes, Raquel Sánchez, no local do acidente."Felizmente, e dentro da espetacularidade desta colisão e deste acidente, não houve feridos graves a lamentar, apenas levemente feridos", continuou a ministra.

O ocorrido está sendo investigado, anunciaram a operadora ferroviária Renfe e a ministra Sánchez.



A colisão foi "entre um trem que estava estacionado, já parado, e outro trem que fazia (...) uma manobra que se faz com frequência", narrou Sánchez.



"É uma manobra segura, mas os motivos dessa colisão e desse impacto estão sendo analisados", acrescentou.



O tráfego ferroviário, que havia sido interrompido nos dois sentidos, foi retomado pouco depois das 10h, horário local.