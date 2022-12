Embaixadas da Ucrânia receberam 31 pacotes suspeitos em uma semana

No mesmo dia, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia revelou que várias representações diplomáticas ucranianas na Europa receberam pacotes com olhos de animais (foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

A Ucrânia anunciou, nesta quarta-feira (7/12), que suas embaixadas receberam 31 pacotes suspeitos em uma semana, todos com endereço de expedição de uma concessionária de carros Tesla, na Alemanha.





"Nos últimos dois dias, chegaram pacotes suspeitos às embaixadas da Itália, Polônia, Portugal, Romênia e Dinamarca, e ao consulado de Gdansk" na Polônia, elevando o número total para "31 em 15 países", disse no Facebook o ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba."Ameaças contra nossos diplomatas continuam chegando", acrescentou, uma semana depois que uma carta-bomba explodiu na embaixada ucraniana em Madri, ferindo levemente um funcionário.Após esse incidente, Kiev reforçou a segurança em todas as suas embaixadas e denunciou uma "campanha de terror planejada" por Moscou.

No mesmo dia, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia revelou que várias representações diplomáticas ucranianas na Europa receberam pacotes com olhos de animais.



Kuleba destacou que "todos os pacotes têm o mesmo endereço de expedição: a concessionária Tesla na cidade alemã de Sindelfingen", no subúrbio de Stuttgart (sudoeste).

O ministro destacou "o nível de profissionalismo" dos "criminosos", que "adotaram medidas para não deixar vestígios de DNA nas embalagens".