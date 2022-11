Cientista é acusado de alterar dados e distorcer estudo sobre cloroquina

O médico e microbiologista francês Didier Raoult está sendo acusado de alterar dados de quatros pacientes e distorcer um estudo sobre o uso da hidroxicloroquina como tratamento para a COVID-19. O remédio, sem eficácia comprovada para o tratamento da doença, foi defendido pelo especialista. A informação foi publicada no jornal francês, nessa quinta-feira (17/11).

A constatação de fraude foi dada com base em documentos inéditos publicados pelo programa francês. De acordo com os dados obtidos, o estudo do especialista se baseava em parte de dados errados ou mal transcritos.