Carro da Tesla perde controle e mata duas pessoas na China; veja o vídeo

Neste domingo (13/11), a Tesla informou para a agência de notícias Reuters que ajudará a polícia chinesa nas investigações do acidente. “"A polícia está atualmente procurando uma agência de avaliação terceirizada para identificar a verdade por trás deste acidente e forneceremos ativamente qualquer assistência necessária", disse a montadora.



Model Y é um dos carros mais vendidos da montadora norte-americana (foto: Tesla/Divulgação)



A Polícia disse que as causas do acidente ainda não foram identificadas, mas um membro da família do motorista disse que ele teve problemas com o pedal do freio.



Já a Tesla chamou atenção para o fato de que a luz de freio do carro não estava acesa, e que uma análise de dados mostrou que os freios não foram acionados no trajeto.

Veja mais: Cruzeiro registra 800 casos de COVID-19 e precisa ficar atracado

Acidente em show aéreo em Dallas choca espectadores; veja o vídeo As imagens do acidente viralizaram nas redes sociais, inclusive na plataforma chinesa Weibo. A China é o segundo maior mercado da Tesla. As imagens do acidente viralizaram nas redes sociais, inclusive na plataforma chinesa Weibo. A China é o segundo maior mercado da Tesla.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Juliano Paiva