Mini craque: aos 4 anos, menino se torna famoso jogando futebol

O pai começou a jogar futebol para acompanhar o filho (foto: Reprodução/ TikTok)

Com a proximidade da Copa do Mundo, a busca pelos craques do futebol aumenta. Mas um prodígio do esporte vai ficar fora do campeonato. É que o pequeno Noah Appelvi Berg, natural da Suécia, tem apenas quatro anos e já esbanja talento com a bola.

E não é de agora. Ainda usando fraldas, quando tinha 1 ano, o menino já conseguia marcar gols. O pai orgulhoso, Rickard Berg, criou um perfil no TikTok para compartilhar os feitos do filho. Deu tudo tão certo que o pequeno Noah tem, hoje, 2,7 milhões de seguidores na plataforma de vídeos.

Se no começo os chutes eram mais de perto, com o tempo o pai dificultou as coisas e, hoje, ele faz chutes de deixar muito jogador profissional babando. Veja alguns vídeos:

Talento natural

O pai de Noah, em entrevistas a um jornal sueco especializado em esportes, contou que a paixão do menino pelo futebol começou por acaso. Ele adorava chutar bolas quando era bem pequeno. Então, Rickard decidiu comprar uma bola de futebol para brincar com o pequeno.

Mas a verdade é que o esporte não estava nos planos do pai. Rickard é apaixonado por tênis e esperava que Noah seguisse seus passos. Tanto que ele construiu uma espécie de quadra no porão de sua casa. Mas não teve jeito: o filho era mesmo apaixonado por futebol. Então, a quadra ganhou um gol para encorajar o filho a fazer o que ele ama.

E apesar do menino amar praticar o esporte, a habilidade veio “de fábrica”. “Eu assisto grandes jogos de futebol mas eu mesmo não jogo. Noah tem seu amor pelo futebol sozinho e suas habilidades são todas as suas próprias obras”, revelou o pai.

Noah treina todos os dias e já domina o voleio, que é a jogada feita com a bola no ar, de lado e com força, e quase sempre acerta a bola no canto superior. “Ele ainda não tem um truque favorito, ele adora marcar gols! O que ele faz de melhor para sua idade são voleios – ele é muito, muito bom nisso”, destaca Rickard.

Por conta da pouca idade, Noah ainda não chamou atenção de nenhum time de futebol, e na cidade de Umeá, onde a família mora, não há academias que tenham times para jogadores tão jovens quanto ele.



Mas Rickard não espera que Noah seja um camisa 10 e nem dispute a Copa do Mundo algum dia. Para ele, o importante é apoiar o pequeno. “Sempre apoiarei o máximo que puder. Se ele quer jogar futebol, vou treinar com ele o quanto ele quiser. Da mesma forma que, se Noah quiser tocar piano, posso começar a fazer algumas aulas de piano para ajudá-lo e fazer parte do que ele quer”, afirma.