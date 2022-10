Até freiras e padres veem pornografia, diz papa Francisco em alerta sobre internet

Celibato é exigido de padres católicos (foto: Getty Images)

O Papa Francisco alertou padres e freiras sobre os perigos de assistir pornografia online, dizendo que a prática "enfraquece o coração sacerdotal".

O pontífice, de 86 anos, estava respondendo a uma pergunta sobre como as mídias digitais e sociais deveriam ser melhor usadas, em uma sessão no Vaticano.

A pornografia, disse ele, era "um vício que tantas pessoas têm... até padres e freiras".

"Dali entra o diabo", disse o papa a padres e seminaristas.

Francisco falou também que não via problema no uso de mídias sociais e no acesso ao mundo digital por religiosos, mas disse a eles para não perderem muito tempo com isso.

"O coração puro, aquele que Jesus recebe todos os dias, não pode receber essa informação pornográfica", afirmou.

Ele aconselhou o grupo a "excluir isso do seu telefone, para não ter tentação na mão".

Os ensinamentos da Igreja veem a pornografia como uma ofensa à castidade.

- Este texto foi publicado em https://www.bbc.com/portuguese/internacional-63404851