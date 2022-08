Papa nomeia enfermeiro que salvou sua vida como 'assistente pessoal de saúde'

O papa Francisco nomeou como seu "assistente pessoal de saúde" o enfermeiro do Vaticano que salvou sua vida no ano passado, quando passou por uma cirurgia no intestino, informou nesta quinta-feira (4) a assessoria de imprensa da Santa Sé.



A nomeação foi decidida pelo pontífice, de 85 anos, em um momento delicado de sua saúde, que o obriga a se locomover em cadeira de rodas por dores no joelho direito.



Massimiliano Strappetti, de 53 anos, coordenador de enfermagem da Diretoria de Saúde e Higiene do Vaticano, foi a pessoa que atendeu o papa durante a cirurgia a que foi submetido em setembro de 2021.



Devido a novos problemas de saúde, Francisco decidiu criar oficialmente essa nova função, segundo fontes vaticanas.



"Salvou minha vida! Me disse: 'Você tem que fazer a cirurgia'", afirmou o papa em entrevista à emissora católica espanhola Cope sobre a operação realizada em 4 de julho de 2021.



"É um enfermeiro que trabalha no Vaticano há cerca de trinta anos e tem muita experiência", destacou na ocasião.



Francisco, que está um pouco acima do peso, sofre de ciática e agora tem problemas nos ligamentos do joelho.



Para aliviar os dores recebe regularmente infiltrações e faz sessões de fisioterapia, segundo o Vaticano, que limita as informações sobre o tema.



Após sua recente viagem ao Canadá, o papa descartou a possibilidade de submeter-se a uma cirurgia já que teme a anestesia.



"Não se brinca com anestesia", comentou.



"Eu passei 6 horas com anestesia e ainda sinto os efeitos", recordou.



Apesar de seus problemas de saúde, Francisco confirmou sua viagem ao Cazaquistão em 13 de setembro para assistir ao VI Congresso Mundial de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais.