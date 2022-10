Teórico da conspiração terá de pagar quase US$ 1 bilhão por fake news sobre massacre em escola nos EUA

Alex Jones agora reconhece que o tiroteio em Sandy Hook foi '100% real' (foto: Reuters)

O teórico da conspiração Alex Jones foi condenado a pagar US$ 965 milhões depois de alegar falsamente que o tiroteio na escola de Sandy Hook em 2012 foi uma farsa.

As famílias de oito das vítimas e um agente do FBI que respondeu ao ataque pediram pelo menos US$ 550 milhões no julgamento por difamação no Estado de Connecticut.

Eles alegaram que a desinformação do radialista de direita provocou assédio e ameaças de morte durante uma década.

Vinte crianças e seis adultos foram mortos na escola Sandy Hook.

Jones, que fundou o Infowars, um site e um programa de entrevistas marcados por teorias da conspiração, argumentou durante anos que o massacre foi uma trama do governo "encenada" para tirar armas dos americanos e que "ninguém morreu".

Ele chamou os pais das vítimas de "atores" e argumentou que alguns deles nunca existiram.

Jones agora reconhece que o ataque à escola foi "100% real", uma concessão que ele fez em agosto durante um julgamento por difamação realizado anteriormente no Texas.

Quando o veredicto foi lido na quarta-feira (12/10) na cidade de Waterbury — a cerca de 32 km do local do tiroteio de 2012 — muitas das famílias estavam visivelmente emocionadas e alguns choravam.

O julgamento, que durou três semanas, foi marcado pelo testemunho emotivo de diversos pais e mães.

Alguns deles afirmaram ter recebido uma enxurrada de mensagens de ódio pela internet. Outros disseram que tiveram que mudar de casa repetidamente por segurança.

Mark Barden, um dos pais, contou ter ouvido que as pessoas estavam profanando o túmulo de seu filho Daniel, "urinando ali e ameaçando desenterrá-lo".

Os jurados também analisaram evidências de que Jones e a empresa dele, Free Speech Systems, ganharam milhões de dólares vendendo suplementos nutricionais, equipamentos de sobrevivência e outros produtos que fazem parte do catálogo da Infowars.

Jones fez uma transmissão de si próprio assistindo ao veredicto de quarta-feira e zombando dos procedimentos judiciais. Ele também pediu que os seguidores fizessem doações urgentes e prometeu que os fundos não iriam para os custos legais do processo.

"O dinheiro não vai para essas pessoas", disse Jones.

"Isso serve para combater essa fraude e estabilizar a empresa."

O advogado do teórico da conspiração, Norm Pattis, declarou a repórteres que eles vão recorrer da decisão.

Nos argumentos finais, o advogado dos queixosos, Chris Mattei, disse: "Quando cada uma dessas famílias estava se afogando no luto, Alex Jones colocou o pé em cima delas".

Jones, por sua vez, classificou o processo como um "julgamento-espetáculo dirigido por um juiz tirano" e argumentou que não era culpado pelas ações dos seguidores.

"Eu já disse que sinto muito centenas de vezes, e cansei de repetir isso", afirmou durante um depoimento dramático no final do mês passado, que levou alguns que estavam no tribunal às lágrimas.

(foto: Reuters)

Os advogados de Jones instaram o júri de seis membros a conceder indenizações mínimas.

Pattis também recebeu uma severa repreensão do juiz depois que ele acusou a equipe jurídica adversária de "criar um sentimento de raiva".

O julgamento mais recente seguiu uma decisão semelhante tomada no Texas em agosto, em que Jones foi condenado a pagar US$ 49,3 milhões em danos a outros familiares de vítimas do ataque de Sandy Hook.

Os queixosos — que disseram ter sofrido assédio e sofrimento emocional por causa da desinformação do fundador da Infowars — pediam US$ 150 milhões.

Um advogado envolvido no caso de Connecticut entende que as famílias deveriam receber pelo menos US$ 550 milhões. Ele tomou como base o fato de o conteúdo de Jones sobre o ataque à escola receber cerca de 550 milhões de visualizações entre 2012 e 2018.

Mas o júri dividiu a indenização em 15 partes, com valores que variam de US$ 28 milhões a US$ 120 milhões, chegando no total a US$ 965 milhões.

O grupo avaliou que este dinheiro ajudaria a cobrir o sofrimento emocional, bem como a calúnia e a difamação.

Ainda não está claro quanto dinheiro as famílias realmente receberão no final do processo, já que Jones relata "não ter dinheiro".

O teórico da conspiração e sua empresa entraram com pedido de proteção contra falência no Texas, onde um economista forense testemunhou que o patrimônio de ambos vale cerca de US$ 270 milhões. Jones contestou esse número.

O comunicador e sua comitiva voaram para Connecticut a partir do Texas para o julgamento em um jato particular. Eles ficaram em uma casa alugada com piscina e quadra de tênis, de acordo com uma reportagem do jornal The New York Times.

Jones ainda enfrenta um terceiro julgamento por difamação pelo tiroteio em Sandy Hook, que começa no Texas ainda no final deste ano.

- Este texto foi publicado em https://www.bbc.com/portuguese/internacional-63240838