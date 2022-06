O presidente do comitê da Câmara de Representantes que investiga a invasão do Capitólio, em 2021, alertou nesta quinta-feira (9) que a conspiração que alimentou a violência naquele 6 de janeiro é uma ameaça contínua à democracia.



O democrata Bennie Thompson disse em comentários divulgados antes da primeira de uma série de audiências de verão sobre a invasão da sede do Legislativo americano que "a democracia continua em perigo".



"A conspiração para frustrar o desejo do povo não acabou. Há aqueles neste país que têm sede de poder, mas não amam ou respeitam o que faz a América grande", afirmou.